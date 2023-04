Usa: crisi bancaria, Fed valuta regolamentazione più stringente dopo fallimento di Silicon Valley Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve sta valutando una regolamentazione più stringente per il settore bancario statunitense, dopo la crisi scaturita negli ultimi mesi a causa del fallimento di Silicon Valley Bank e Signature Bank, che ha colpito diversi istituti di medie dimensioni. In un rapporto pubblicato oggi, la Fed attribuisce il collasso delle due banche ad una serie di fattori: una gestione insoddisfacente da parte dei vertici dei due istituti, alcune mancanze da parte dei supervisori incaricati di monitorarli e la presenza di falle a livello regolamentare. Il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, ha sottolineato in una nota la necessità di “misure tese a migliorare le nostre pratiche regolamentari e di controllo”. Anche il vicepresidente per la supervisione, Michael Barr, ha affermato nel rapporto di 114 pagine che il fallimento di Silicon Valley Bank “dimostra che nella nostra regolamentazione sono presenti alcune falle che vanno risolte”. In particolare, il documento esamina alcune modifiche normative risalenti al 2019, che hanno indebolito la regolamentazione e gli standard per la supervisione bancaria negli Stati Uniti. La Federal Reserve ha sottolineato la necessità di “rivalutare” queste modifiche (che si applicano agli istituti bancari con un patrimonio di asset dal valore di 100 miliardi di dollari o superiore), proponendo regole più stringenti per quanto riguarda i requisiti di capitale e liquidità e l’organizzazione periodica di stress test per valutare la capacità di risposta degli istituti di credito. (Was)