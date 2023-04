© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Provo profondo dispiacere per la prematura scomparsa del senatore Andrea Augello. Un politico capace che ha messo per anni al servizio della Regione Lazio il suo impegno e le sue competenze. Esprimo alla famiglia e ai suoi cari le mie più sentite condoglianze". Lo scrive Daniele Leodori, vicepresidente Pd del Consiglio regionale del Lazio (Com)