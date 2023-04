Roma: Gualtieri, nuovo spartitraffico in via di Boccea per sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo spartitraffico installato su via di Boccea, a Roma, nel tratto compreso tra via di Selva Candida e l'intersezione con via Ulrico Hoepli "è un intervento importantissimo perché questo tratto era pericolosissimo, con tanti incidenti. È stato realizzato un intervento di grande qualità, un lavoro rapido e fatto bene che sta dentro un rifacimento completo di tutti i 20 km di via di Boccea". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso del sopralluogo ai recenti lavori di riqualificazione di via di Boccea, nel quartiere Casalotti nel Municipio Roma XIII. "Complessivamente rifaremo tutti gli 800km della viabilità primaria: ne abbiamo già fatti 200, siamo al 25 per cento. Entro il Giubileo dobbiamo arrivare al 100 per cento", ha aggiunto il sindaco. (Rer)