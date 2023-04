Augello: Gualtieri, notizia triste, protagonista della politica romana e nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di Andrea Augello "è una notizia molto triste. È stato un protagonista davvero importante della politica romana e nazionale". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine di un sopralluogo di un cantiere stradale in via di Boccea, nel Municipio Roma XIII. "Una persona seria, molto impegnata e molto leale - ha aggiunto -. Amava molto la città. Esprimo tutto il cordoglio ai suoi familiari e al suo partito. Su queste cose bisogna essere uniti e rendere omaggio a una personalità che ha fatto molto per questa città". (Rer)