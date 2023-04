Enav: Assemblea approva bilancio 2022 e nomina nuovo Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea degli azionisti di Enav ha approvato il bilancio della società per l’esercizio 2022 e ha preso visione del bilancio consolidato. L’Assemblea ha deliberato di corrispondere agli azionisti un dividendo pari a 106,4 milioni di euro equivalente a 0,1967 euro per azione ordinaria. Il dividendo verrà posto in pagamento il 25 ottobre 2023, con data di stacco della cedola al 23 ottobre 2023 e record date al 24 ottobre 2023. L’avviso di pagamento del dividendo sarà pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale il 29 aprile 2023. (segue) (Rin)