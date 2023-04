Enav: Assemblea approva bilancio 2022 e nomina nuovo Cda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea degli azionisti, dopo avere determinato in 9 il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della società, ha provveduto alla nomina dello stesso, con durata del mandato per tre esercizi sociali e, pertanto, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Alessandra Bruni, Pasqualino Monti, Franca Brusco, Stefano Arcifa, Carla Alessi e Giorgio Toschi, appartenenti alla Lista 1, presentata dall’Azionista di maggioranza Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentante il 53,28 per cento del capitale sociale, votata dal 60,707144 per cento del capitale rappresentato in Assemblea e Antonio Santi, Rozemaria Bala e Carlo Paris appartenenti alla Lista 2, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, complessivamente titolari di circa il 4,9 per cento del capitale sociale, votata dal 34,358794 per cento del capitale rappresentato in assemblea. L’Assemblea ha inoltre nominato l’avv. Alessandra Bruni in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ed ha altresì determinato, ai sensi dell’art. 2389, primo comma, c.c., i compensi spettanti ai componenti l’organo consiliare in euro 50.000 lordi annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in euro 30.000 lordi annui per ciascuno degli altri Consiglieri, oltre il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni. (Rin)