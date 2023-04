Augello: Milani (Fd'I), la sua scomparsa ci addolora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo il mio più sincero dispiacere e cordoglio per la scomparsa del senatore Andrea Augello. Una triste notizia che ci addolora". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Massimo Milani. "Abbiamo condiviso per quattro decenni - aggiunge - fin dai tempi del Fronte della gioventù, tante battaglie, nei territori e nelle istituzioni. Se ne va un uomo che ha scolpito il suo nome nella storia della Destra romana. Alla famiglia, ai suoi cari, le mie più sentite condoglianze, e la mia vicinanza", conclude Milani. (Com)