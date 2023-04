Medio Oriente: Cisgiordania, ucciso un giovane palestinese durante scontri vicino Betlemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane palestinese di 16 anni è rimasto ucciso, oggi, nel villaggio di Tuqu, a sud-est di Betlemme, in Cisgiordania, durante gli scontri scoppiati tra militari di Israele e gli abitanti locali. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, citando proprie fonti, secondo cui la vittima, identificata come Mustafa Amer Sabbah, è deceduta in ospedale dopo essere stata colpita dagli spari delle forze israeliane.(Res)