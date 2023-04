© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le più sentite condoglianze mie personali e di tutto il gruppo del Partito democratico del Consiglio regionale del Lazio alla vicepresidente della Regione Roberta Angelilli e alla comunità di Fratelli d'Italia per la scomparsa del senatore Andrea Augello. Una personalità di grande spessore che mancherà per la sua sensibilità e intelligenza politica e umana. Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd Mario Ciarla.(Com)