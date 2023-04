Agroalimentare: Coldiretti Lombardia, da domani nei mercati contadini le indicazioni per il "pic nic perfetto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il picnic perfetto in vista dell'appuntamento del primo maggio è al centro dell'iniziativa della Coldiretti in Lombardia nei mercati di Campagna Amica, dove verranno offerti consigli per riempire al meglio il tradizionale cestino nel rispetto della tradizione, garantirsi prodotti freschi e di qualità, preparare gustose merende contadine, scegliere la giusta carne per grigliate in sicurezza e comportarsi in modo rispettoso per l'ambiente. L'appuntamento per chi vuole organizzare scampagnate e pranzi al sacco alla vigilia della Festa dei Lavoratori è nei mercati contadini di Campagna Amica in diverse città della Lombardia, a partire da domani sabato 29 aprile a Milano al farmers' market di Porta Romana in via Friuli 10/a dove sarà allestita un'esposizione con alcuni esempi di cesti per il picnic: dal tradizionale al goloso, passando per il vegetariano. I produttori di Campagna Amica, inoltre, proporranno ai consumatori due differenti kit per la grigliata perfetta. (segue) (Com)