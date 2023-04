Agroalimentare: Coldiretti Lombardia, da domani nei mercati contadini le indicazioni per il "pic nic perfetto" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre domani, sabato 29 aprile, al mercato agricolo coperto di Brescia in piazzetta Cremona, fino alle ore 13 sarà allestita un'area picnic con l'esposizione di prodotti agricoli per le agriscampagnate e sarà distribuito il decalogo per la grigliata perfetta. Consigli per la grigliata saranno dispensati anche al farmers' market di Campagna Amica a Sondrio in piazzale Bertacchi, fino alle ore 12. Domenica 30 aprile a Lecco, gli agricoltori Coldiretti oltre a offrire consigli a tema, offriranno degustazioni gratuite con i prodotti più indicati per i picnic.Inoltre, da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio idee e cestini per le agriscampagnate saranno protagonisti al mercato di Campagna Amica che a Crema, dalle ore 9 alle 19, colorerà piazza Duomo nell'ambito della festa del salame cremasco. Sempre negli stessi giorni, per tutto il lungo fine settimana, a Treviglio (Bergamo) ci sarà un'edizione speciale del mercato di Campagna Amica negli spazi della fiera di Treviglio in occasione della fiera agricola della pianura bergamasca: insieme ai banchi degli agricoltori Coldiretti sarà allestito un angolo espositivo con cesti e prodotti dedicati alle agriscampagnate. (Com)