Russia: Putin approva legge su reclusione a vita per alto tradimento

- Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato oggi una legge che introduce la pena massima di reclusione a vita per alto tradimento. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. In particolare, i cittadini russi potranno affrontare l'ergastolo per spionaggio, l'emissione di informazioni classificate agli stranieri, fornitura di assistenza finanziaria, logistica, di consulenza o di altro tipo allo Stato coinvolte in attività dirette contro la Russia. Inoltre, la stessa pena spetterà a quelli che disertano in favore del nemico. In precedenza, la legge stabiliva la responsabilità massima di reclusione fino a 20 anni con una multa fino a 500 mila rubli (5,5 mila euro). (Rum)