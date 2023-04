Cultura: presentata la settima edizione maratona di lettura 'Il Veneto legge'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Longarone è stata presentata la settima edizione della maratona di lettura 'Il Veneto legge'. Come illustrato nel comunicato, fra i temi scelti per l'iniziativa che prenderà avvio il prossimo 29 settembre, sono presenti "la letteratura di fiume nei libri di autori veneti o che parlano del Veneto, i 60 anni dalla tragedia del Vajont, i 60 anni dalla pubblicazione del capolavoro di Luigi Meneghello 'Libera nos a Malo' e i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino". L'obiettivo della maratona è quello di promuovere la lettura e i libri sul territorio coinvolgendo persone in tutto il territorio regionale e di ogni età. "Oltre alla risposta entusiasta alla manifestazione regionale della Maratona di lettura 'Il Veneto legge' ci sono anche altri numeri che riguardano la lettura e i lettori veneti a confortare – ha raccontato Cristiano Corazzari, assessore regionale alla Cultura -. Il Veneto è la regione che ha più patti di lettura locali a livello nazionale, dei 728 patti per la lettura in Italia 93 sono in Veneto. La stessa Regione del Veneto ha promosso nel 2022 il Patto Regionale per la lettura. Tra i Comuni veneti, 98 hanno ottenuto la qualifica di 'Città che legge' dal Centro per il libro e la lettura – Cepell". Inoltre, ha poi spiegato l'assessore veneto, "l'ultimo censimento di aprile 2023, conta 200 gruppi di lettura, e gli ultimi dati disponibili del 2021 parlano di 2 milioni di accessi all'anno nelle biblioteche di pubblica lettura, 4 milioni di volumi prestati nelle biblioteche di pubblica lettura, di investimenti per 1 milione di euro da parte delle biblioteche di pubblica lettura per promuovere la lettura" ha concluso. (Rev)