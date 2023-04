Migranti: Meloni, non prevediamo ricollocamenti in Ruanda come Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non prevede iniziative simili a quella del ricollocamento dei migranti in Ruanda che opera il Regno Unito. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando alla stampa all’ambasciata d’Italia a Londra. “Però se si trovano delle soluzioni che impediscano che la congestione avvenga tutti negli stessi Paesi, questo aiuta. Non si tratta o meno di Paesi terzi, si tratta di trovare soluzioni per alleggerire la pressione”, ha detto Meloni. (Rin)