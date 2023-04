Migranti: Meloni, fra Regno Unito-Ruanda accordo per garantire sicurezza persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello fra Regno Unito e Ruanda non è “un accordo sulla deportazione” ma un’intesa fra Stati liberi per garantire la sicurezza delle persone. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando alla stampa all’ambasciata d’Italia a Londra. “Non sono d’accordo sul termine deportazione, non lo vedo così ma come un accordo fra Stati liberi per garantire la sicurezza delle persone. Fare intendere che il Ruanda sia una nazione che non rispetta i diritti, una nazione inadeguata o addirittura indegna è un modo razzista di leggere le cose”, ha detto Meloni. (Rin)