Migranti: Meloni, dipingere Ruanda come nazione inadeguata è razzismo

- Il racconto secondo cui il Ruanda, con cui il Regno Unito ha un accordo di ricollocamento dei migranti in attesa di valutazione della domanda di protezione internazionale, sia una nazione impresentabile “è razzismo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando alla stampa all’ambasciata d’Italia a Londra. “Non è deportazione perché ti stai confrontando con l’immigrazione illegale e quando ti confronti con l’immigrazione illegale devi processare le richieste. C’è un tempo entro la quale quella richiesta va processata, se non hai diritto alla protezione internazionale e in quel caso, a prescindere dalle decisioni di tutte le corti del mondo, devi tornare a casa”, ha detto. “Dove queste richieste vengono processate, atteso che l’Ue prevede dei centri dove collocare le persone nei tempi in cui viene processata la richiesta, è secondario. La materia diventa molto più difficile da gestire se pensi di concentrare la pressione solo su alcune nazioni”, ha aggiunto Meloni. (Rin)