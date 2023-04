© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del collega e amico Andrea Augello. In questo momento di dolore sono vicino alla sua famiglia e ai suoi cari. Perdiamo una persona di grande spessore e un punto di riferimento importante per la nostra comunità politica”. Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia del Lazio Paolo Trancassini. (Com)