Speciale infrastrutture: Russia-Turchia, Putin, pronti a fornire materiali per ricostruzione del Paese dopo terremoto

- La Russia è pronta a fornire materiali per la ricostruzione della Turchia dopo il terremoto. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso della cerimonia della prima consegna di combustibile nucleare alla centrale nucleare di Akkuyu. "Siamo consapevoli dei difficili compiti che il governo turco e il presidente turco (Recep Tayyip Erdogan) devono risolvere ora per ripristinare le infrastrutture, gli alloggi e le strutture sociali, e siamo pronti a continuare a fornire ai partner turchi l'assistenza necessaria", ha detto il capo dello Stato russo. In particolare, la Russia consegnerà un grande lotto di materiali da costruzione alla Turchia nel prossimo futuro. (Rum)