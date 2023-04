Speciale infrastrutture: Abruzzo, presidente Consiglio regionale, su fondo bollette abbiamo dato seguito a richiesta Mef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale ha precisato, inoltre, la ratio del pdl 307/2023 intitolato, "Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 5/2023, 47/2022, 22/2022 e 24/2022, in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili": "Evocare concetti come quelli di 'marchettificio' o 'finanziamenti a pioggia' ogni qualvolta la nostra Assemblea legislativa si appresta a discutere buone norme con aiuti importanti ad iniziative e realtà di riconosciuto spessore regionale, fa solo male all'Istituzione e confonde i cittadini”, ha detto Sospiri. “E sottolineo, inoltre – ha aggiunto –, che la maggior parte degli emendamenti arrivano dall'opposizione e che, giustamente e che in gran parte condivido, intervengono in tema di cultura, infrastrutture, sport o educazione”. “I finanziamenti, invece, inclusi nel testo originario della proposta di legge, sono economie risparmiate nella gestione corrente e legate all'attività del Consiglio regionale; non si tratta di nuovi stanziamenti. Ho ascoltato, condiviso e spesso sostenuto le proposte e, in qualche caso, anche i correttivi suggeriti dal centrosinistra e dalle opposizioni in generale. Non vedo la necessità di forzare la mano o fornire visioni plastiche degli iter normativi e in generale strumentalizzare i normali processi di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Ho a cuore, come tutti, i bisogni delle famiglie abruzzesi e, nel caso in cui si ripresentasse la necessità di sostenere le spese dei nostri concittadini, sono sicuro che troveremo il modo di assolvere solidalmente a questo impegno", ha concluso il presidente Sospiri. (Gru)