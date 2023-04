Speciale infrastrutture: Usa, filiale della spagnola Abertis applicherà in Oklahoma programma pilota per pedaggi elettronici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emovis, filiale della spagnola Abertis specializzata nell'offerta di soluzioni di pedaggio elettronico e di mobilità intelligente, implementerà il suo programma pilota per la gestione del pagamento dell'utilizzo della strada per i veicoli nella città statunitense di Oklahoma. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Economia Digital", l'azienda ha già implementato questo strumento negli Stati di Oregon, Utah, Virginia e Washington. Nel caso dell'Oklahoma, il programma pilota inizierà a luglio e durerà sei mesi. La società, controllata al 100 per cento da Abertis, gestisce alcune delle infrastrutture di pedaggio senza barriere più trafficate al mondo negli Stati Uniti, nel Regno Unito, a Porto Rico, in Canada e in Qatar. La filiale di Abertis si è recentemente aggiudicata un contratto in Montenegro per automatizzare il sistema di pedaggio del tunnel più lungo del Paese. Il sistema di pedaggio video implementato dall'azienda, noto anche come "Pagamento per targa", è un metodo di pagamento continuo e automatizzato basato sul riconoscimento automatico delle targhe di identificazione. (Spm)