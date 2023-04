Speciale infrastrutture: Ucraina-Giappone, vicepremier ucraino, firmato memorandum su cooperazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina e il Giappone hanno firmato un memorandum sulla cooperazione nel settore digitale. Lo ha reso noto il vicepremier ucraino, Mikhail Fedorov, in un messaggio su Telegram, precisando che la collaborazione si concentrerà sulla difesa informatica. Lo scambio tra i due Paesi, secondo Fedorov, rafforzerà la protezione delle infrastrutture critiche ucraine. "Il Giappone ha l'esperienza per contrastare con efficacia gli attacchi informatici. Abbiamo anche concordato di scambiare le migliori pratiche informatiche e soluzioni digitali. Da parte nostra, condividiamo l'esperienza di avvio rapido dei servizi online e l'approccio 'mobile first'", ha precisato Fedorov. (Kiu)