Speciale infrastrutture: Sardegna, nel 2022 cresciuti del 22 per cento i passeggeri nei porti dell'Isola

- Performance, quelle degli scali di sistema, che, unita all’intenso lavoro di accelerazione della spesa per la realizzazione di opere portuali, per l’efficientamento energetico degli scali, all’avvio della spendita dei fondi PNRR, ma anche all’attività di coordinamento e controllo delle attività portuali, hanno consentito, anche per il 2022, il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi conferiti al Presidente dell’AdSP dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Altro punto fondamentale all’ordine del giorno, l’approvazione dell’ordinanza che introduce le disposizioni transitorie per il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per il porto di Arbatax nelle more dell’approvazione Documento di Programmazione Strategica di Sistema e del conseguente Piano Regolatore Portuale. Sempre per lo scalo ogliastrino, che è l’ultimo inserito nella circoscrizione dell’AdSP, il Comitato di Gestione ha approvato il regolamento che disciplina la movimentazione ed il deposito di merci convenzionali e alla rinfusa nelle aree portuali. (Rsc)