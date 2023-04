Speciale infrastrutture: Pnrr, incontro Salvini-Fitto-Marsilio-Ferrovie, focus su Roma-Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Incontro tra i ministri delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e degli Affari europei Raffaele Fitto, alla presenza del governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio e i vertici di Ferrovie. Lo riferisce il ministero delle Infrastrutture in una nota, spiegando che all’ordine del giorno della riunione c’erano i progetti del Pnrr: è stato fatto il punto della situazione sulle varie opere, con focus sulla Roma-Pescara. L’infrastruttura – prosegue la nota – rientra nel quadro complessivo degli interventi previsti, e nei prossimi giorni ci sarà, da parte di Ferrovie, una ulteriore verifica per comprenderne la fattibilità nei tempi previsti dal Piano. A fine incontro Salvini e Fitto hanno condiviso, con il presidente Marsilio, la necessità di individuare le migliori soluzioni per realizzare l’opera. (Rin)