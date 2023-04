Speciale infrastrutture: Egitto-Austria, presidente Al Sisi riceve il cancelliere Nehammer, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la conferenza stampa al Cairo con il presidente dell'Egitto, il cancelliere austriaco ha invitato Al Sisi a visitare l'Austria, sottolineando che la sua visita a Vienna sarà molto importante per l'ampliamento degli accordi sull'idrogeno verde. "Abbiamo stretti rapporti di cooperazione con l'Egitto in molti campi, soprattutto economici e di sicurezza", ha detto Nehammer, aggiungendo che i colloqui sono stati intensi e ricchi e hanno riguardato i fascicoli dei trasporti, dell'irrigazione e delle infrastrutture agricole. L'Egitto è una destinazione principale per i turisti provenienti dall'Austria e ha una grande esperienza nella lotta al terrorismo, e la cooperazione in questo campo è importante per noi, ha aggiunto Nehammer, lodando l'esperienza dell'Egitto nell'ospitare più di 9 milioni di rifugiati. Inoltre, il cancelliere ha aggiunto di aver "raggiunto un'intesa comune in merito ai benefici legali dei lavoratori egiziani". Durante la permanenza al Cairo, Nehammer ha incontrato anche il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, con cui ha tenuto una tavola rotonda per la comunità imprenditoriale austro-egiziana. Le due parti hanno assistito anche alla firma di una lettera d'intenti per rafforzare la cooperazione economica bilaterale. (Cae)