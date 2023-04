Speciale infrastrutture: Nord Stream, Comando difesa danese, nave russa presso gasdotti prima delle esplosioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave militare russa, la SS-750, si trovava presso i gasdotti Nord Stream 1 e 2 il 22 settembre 2022, quattro giorni prima del sabotaggio con cui sono state fatte esplodere le condotte tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. È quanto comunicato dal Comando per la difesa danese, che ha confermato le indiscrezioni diffuse in precedenza dal quotidiano “Information” e dal sito web “T-online.de”. In particolare, il 22 settembre dello scorso anno, dal pattugliatore della marina danese P524 “Nymfen” sono state scattate 26 fotografie della SS-750 a est dell'isola di Bornholm. Si tratta dell'area del Baltico dove, il 26 settembre successivo, si verificarono le esplosioni dei Nord Stream. “Information” aveva riferito che dal P524 “Nymfen” erano state effettuate 112 foto di navi russe presso i gasdotti. A sua volta, “T-onlne.de” aveva reso noto che navi militari russe, tra cui la SS-750, avevano operato presso le infrastrutture pochi giorni prima delle deflagrazioni. La SS-750 è di norma presso la base di Baltiysk, installazione della Flotta del Baltico russa di cui è parte. L'unità è dotata di un mini-sommergibile con bracci meccanici ed è stata progettata per operazioni sottomarine. Secondo l'analista di dati danese Oliver Alexander, la SS-750 avrebbe potuto trovarsi nell'area delle esplosioni dei Nord Stream non necessariamente per sabotarli. Tuttavia, ha osservato Alexander, “le tempistiche” e il fatto che la nave russa incrociasse “proprio” dove sono avvenuti i sabotaggi dei gasdotti sono “speciali”. (Geb)