Augello: Ciriani, perdiamo un amico e un collega, ci mancherà

21 luglio 2021

- “Un amico, un collega, una persona perbene. Andrea Augello è stato questo e molto di più. Oggi perdiamo un pezzo importantissimo del nostro partito, ci mancherà la sua competenza, la sua dedizione, il suo amore per il Paese, ma soprattutto ci mancherà lui. Alla sua famiglia e a chi, come noi, gli ha voluto bene la mia affettuosa e sincera vicinanza”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento. (Rin)