Speciale energia: Germania, rinnovabili hanno coperto 50 per cento consumo elettricità nel primo trimestre

- Le fonti rinnovabili hanno coperto nel primo trimestre del 2023 il 50 per cento del consumo di elettricità in Germania, come nello stesso periodo dello scorso anno. In particolare, le turbine eoliche terrestri hanno fornito il 27 per cento del totale. È quanto si apprende dai dati diffusi dal Centro di ricerca per l'energia solare e l'idrogeno del Baden-Wuerttemberg (Zsw) e dall'Associazione federale dell'industria dell'energia e dell'acqua (Bdew). Nei primi tre mesi dell'anno, il consumo di energia elettrica in Germania si è attestato a 138 miliardi di chilowattora, con un declino del sei per cento su base annua. Circa 69 miliardi di chilowattora provenivano da fonti rinnovabili. Dopo le turbine eoliche terrestri, il secondo più grande fornitore di elettricità sono state le biomasse, davanti agli impianti fotovoltaici, a quelli eolici in mare e all'energia idroelettrica. (Geb)