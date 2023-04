Cooperazione: conclusa la 30esima conferenza Copeam a Montpellier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa il 27 Aprile a Montpellier la 30esima Conferenza della Copeam (Conferenza permanente dell’audiovisivo mediterraneo), dedicata a "Culture digitali e nuovi linguaggi audiovisivi" e organizzata in partenariato con "Radio France" e la Città di Montpellier. La cerimonia di apertura ha visto i saluti iniziali del sindaco di Montpellier, Michael Delafosse, del segretario generale della Copeam, Claudio Cappon, e del segretario generale di "Radio France", Charles-Emmanuel Bon, che hanno accolto gli oltre 200 partecipanti, delegati internazionali di radiotelevisioni pubbliche, giornalisti e operatori dei settori audiovisivo e culturale. Alti rappresentanti istituzionali dell’area euro-mediterranea, Nasser Kamel, segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo, e la Principessa Rym Ali, presidente dell'Anna Lindh Foundation da remoto hanno aperto i lavori con una riflessione sulla cooperazione nell'area euro-mediterranea a quasi 30 anni dall'inizio del processo di Barcellona, sottolineando l'importanza di strumenti di associazionismo a tutti i livelli per favorire il dialogo tra le due rive. ll panel, moderato dalla Direttrice di France Bleu Hérault, Anne-Marie Amoros, ha visto la partecipazione di esperti editoriali e digitali provenienti dal network Copeam, quali Adil Chquiry (2M-Marocco), Aline De Volder (European Broadcasting Union), Samah Nassar ("Pbc", Palestina) e Adel Gastel ("France24" - France Médias Monde). (segue) (Com)