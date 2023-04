Cooperazione: conclusa la 30esima conferenza Copeam a Montpellier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito ha offerto una panoramica sui maggiori cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel settore dei media, con particolare riferimento ai nuovi modi di creazione, distribuzione e fruizione di contenuti audiovisivi, incluse tecniche di narrazione come il “news sketching” e le peculiarità legate ai social media, con un particolare focus su TikTok. A seguire, la sezione “Voci dal mondo”, con Yasushige Nagahata dell’Abu (Asia-Pacific Broadcasting Union) e Taro Kunimi (Nhk, Giappone), e la loro presentazione dell'8K per la valorizzazione digitale del patrimonio culturale giapponese. Infine, spazio ai partner della Conferenza 2023: Erwann Gaucher per "Radio France", che ha presentato le principali innovazioni in materia di offerta di contenuti radio, soffermandosi sull’online e sui podcast per bambini, e Nicolas Dubourg che, per la Città di Montpellier, ne ha esposto la candidatura a Capitale della Cultura 2028. La giornata si è conclusa con la riunione congiunta delle commissioni della Copeam (Cinema/Festival/Cultura, Scambio di News, Uguaglianza di Genere e Diversità, Formazione, Patrimonio Audiovisivo, Radio e Televisione) e l'Assemblea generale ordinaria dell'Associazione. (Com)