Pil: Molinari (Lega), stiamo saldando conto salato che ha lasciato Conte

22 luglio 2021

- "Peccato che Conte non sia contento che l'Italia cresca. Stare all'opposizione non significa remare contro il Paese e attaccare il ministro Giorgetti per il fatto che il Pil segni un +1,8 per cento è grottesco. Più che Giorgetti che beve lo spumante comprato da Conte, è Conte che ha bevuto a scrocco e lasciato i debiti da pagare". Lo afferma, in una nota, il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. (Com)