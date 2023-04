Def: Taruffi (Pd), uno scivolone preoccupante per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla prova dei fatti mi pare che, nonostante la propaganda sbandierata in campagna elettorale da parte di Giorgia Meloni e della destra di pronto ci sia poco. Per la prima volta, dalla modifica dell'articolo 81 della Costituzione, una maggioranza è stata bocciata dall'aula della Camera sul Def. Uno scivolone di questo tipo è preoccupante per il Paese". Lo ha detto Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Partito democratico e assessore al Welfare nella regione Emilia Romagna, nel corso del filo diretto con gli ascoltatori di Radio Immagina, la web radio del Pd. "Questa inadeguatezza che può provocare danni all'Italia va contrastata, come sta facendo il Pd, costruendo proposte concrete, capaci di cambiare in meglio la vita delle persone, in particolare dei più fragili, di chi è in difficoltà - ha aggiunto Taruffi -. Lavoro e sanità pubblica sono alla base di queste proposte: salario minimo, centralità e dignità del lavoro, sicurezza sul lavoro. La destra al governo straparla di sicurezza ma non di quella sul lavoro, che è un problema nazionale come testimoniano numeri che dovrebbero essere per tutti insopportabili. Anzi, con il Codice degli appalti, il governo Meloni ci riporta al passato, reintroducendo la perversa logica del subappalto che porta con sé precarietà e insicurezza. Per questo il Pd chiede e si batte per una battaglia comune delle opposizioni in Parlamento e nella società su salario minimo, garanzie, sicurezza. Per costruire insieme una piattaforma comune alternativa a quella della destra". (Rin)