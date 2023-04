Brasile: assemblea azionisti Petrobras approva distribuzione dividendi per 40 miliardi euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La distribuzione di dividendi è stata possibile grazie all'utile netto record di 188,3 miliardi di real (34 miliardi di euro) nel 2022. Il risultato è del 76,6 per cento più alto rispetto all'anno precedente, quando la società statale aveva registrato guadagni per 106,6 miliardi di real (19,2 miliardi di euro). Nel 2022 l'utile Ebitda (al netto di interessi, tasse, ammortamenti e ammortamenti) è stato di 340,5 miliardi di real (61,3 miliardi di euro), in aumento del 45 per cento su anno. La performance nel 2022 è stata trainata dall'aumento del prezzo del petrolio Brent, il cui valore al barile è aumentato nel confronto annuale del 43 per cento, ma è diminuito su base trimestrale. (segue) (Brb)