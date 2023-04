Cultura: alla Centrale dell'Acqua la mostra con le migliori fotografie del World Water Day Photo Contest 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Centrale dell'Acqua di Milano, il museo di MM dedicato all'acqua pubblica in piazza Diocleziano 5, dal 28 aprile al 31 maggio 2023 (ingresso libero) ospita l'esposizione "Water, accelerating change", con le migliori fotografie dell'edizione 2023 del World Water Day Photo Contest. Si tratta del concorso fotografico indetto dal Lions Club Seregno AID in cooperazione con UN Water (organismo di coordinamento delle Nazioni Unite per le politiche sulle risorse idriche). I settanta scatti, provenienti da tutto il mondo, sono stati selezionati da una giuria internazionale per raccontare il tema della campagna della settima edizione del premio: "Accelerare il cambiamento". Il risultato è un reportage sociale che – con la bellezza e la forza delle immagini – mostra al pubblico la crisi climatica globale e l'importanza dell'acqua come diritto fondamentale. Venerdì 5 maggio alle 17, in piazza Diocleziano 5, si terrà il vernissage di presentazione insieme agli autori delle foto esposte. Dal 2017, il concorso ha l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare alle popolazioni bisognose di "Acqua per la Vita". A tutte le edizioni del World Water Day Photo Contest hanno partecipato seimila fotografie da 55 Paesi. (Com)