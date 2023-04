Brasile: Petrobras, ministro Energia si congratula per elezione nuovo Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Miniere e dell'Energia, Alexandre Silveira, si è congratulato per l'elezione dei nuovi consiglieri di amministrazione della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras. Al termine dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti. "Si tratta di una decisione sovrana degli azionisti", ha riferito in una nota del ministero. Con la nuova composizione del collegiale - secondo Silveira - Petrobras "dovrebbe riprendere il suo ruolo sociale previsto dalla Costituzione nel rispetto del governo e dell'autonomia della società". Per il ministro, il cambio al comando di Petrobras conclude "il ciclo di smantellamento della società attraverso il processo di privatizzazioni intrapreso dal precedente governo". (segue) (Brb)