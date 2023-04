Brasile: Petrobras, ministro Energia si congratula per elezione nuovo Cda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono mancate polemiche per la scelta dell'assemblea di nominare tre dei nomi indicati dal governo federale la cui indicazione era stata respinta dagli organi di controllo interno della società, per conflitto di interessi. Secondo la legge sulle aziende statali e secondo lo statuto di Petrobras non possono essere nominati in Cda amministratori che nei precedenti 36 mesi abbiano svolto funzioni pubbliche o politiche. Pietro Mendes ed Efrain Cruz sono stati fino a ieri sottosegretari del ministero dell'Energia, mentre Sergio Rezende è uno dei leader del Partito socialista brasiliano (Psb). (segue) (Brb)