Ue: Gasparri (FI), Di Maio non ha nessuna competenza per ricoprire posizione

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

18 ottobre 2021

- "Personalmente sulla incredibile nomina di Di Maio ad inviato speciale Ue nel Golfo Persico, non cambio idea. Credo che chi in Europa avalla questa scelta vergognosa debba essere iscritto ad una lista di 'incompetenti' da rendere pubblica affinché i cittadini sappiano chi si rende responsabile di questo scempio. Di Maio, infatti, non ha alcuna competenza né alcun titolo per occupare una posizione delicata come quella. Anzi, le sue ambiguità politiche e alcune dichiarazioni potrebbero creare problemi diplomatici con i Paesi di quell'area. Scelte di questo tipo sono incomprensibili e screditano l'Europa agli occhi dei cittadini. Chiedo quindi che si voti la mia proposta di risoluzione in commissione Esteri del Senato e che si eviti di nominare un inviato che non è espressione del governo italiano e che ha dimostrato negli anni incompetenza ed ignoranza". Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. (Com)