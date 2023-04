Lavoro: De Rita (Censis), domanda non corrisponde a offerta, occorre cambiare mentalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in un periodo particolare e nuovo, rispetto a una cultura del lavoro tradizionale, un po’ lagnosa: c’è poco lavoro, c’è poca occupazione, c’è uno squilibrio, diseguaglianze. Qui cambia un po’ tutto". Lo ha detto il presidente del Censis, Giuseppe De Rita, in occasione della presentazione del rapporto Censis-Ugl dal titolo “Il lavoro è troppo o troppo poco? Restituire valore e dignità al lavoro per superare contraddizioni e paradossi”, presentato nella sede del Censis, a Roma. "C’è gente - ha spiegato - che dice di non trovare lavoratori. C’è una domanda di lavoro che non corrisponde all’offerta. Questo è un atteggiamento del tutto nuovo rispetto al passato. Ci si lamenta che c’è poco lavoro, ma c’è molta domanda di lavoro. Questo significa che si è rotto lo schema mentale su cui è fatto il lavoro”. “Il lavoro - ha aggiunto - si pensava si dovesse fare per le dimensioni intermedie e intellettuali, ma oggi avere solo il diploma al liceo classico non serve più a niente. Si pensava che il lavoro meno qualificato si dovesse fare a livello di classe operaia, mentre oggi c’è bisogno di qualità assoluta. Non c’è più una divisione netta tra i mondi del lavoro, ce ne sono tanti. Questa intersezione di mondi di lavoro - ha concluso De Rita - crea una specie di sbandamento anche intellettuale, per cui chiunque apra un giornale trova sia chi dice che non trova un lavoratore, sia le statistiche in cui si dice che c’è ancora tanta disoccupazione. Questo è il momento in cui tutti coloro che fanno questo mestiere, da me che faccio il ricercatore, al sindacato, devono cambiare modo di pensare”. (Rer)