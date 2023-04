Russia-Ucraina: Cremlino, lettera di Guterres su accordo grano "non cambia nulla"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres al presidente russo, Vladimir Putin, dedicata alla questione dell'accordo sul grano "non cambia nulla". E' quanto affermato dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Il 26 aprile Peskov ha riferito che la lettera di Guterres a Putin era stata consegnata tramite canali diplomatici ed è stata presa in considerazione. "In questo caso, nulla è cambiato. In effetti, il presidente ha ricevuto un messaggio da Guterres, che è stato trasmesso attraverso (il ministro degli Esteri russo) Lavrov, e c'è una serie abbastanza dettagliata di argomenti che descrivono gli sforzi che vengono fatti per attuare l'accordo, ma nulla è cambiato", ha detto Peskov in un briefing con i giornalisti.(Rum)