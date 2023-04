Cultura: "Le Villa raccontano", dal 3 maggio ciclo di eventi gratuiti per conoscere patrimonio Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 maggio si inaugura “Le ville raccontano”, un ciclo di conferenze e visite guidate nelle ville e parchi storici di Roma promosso da Roma Capitale, assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Una serie di eventi gratuiti legati a temi specifici della cultura del verde e del paesaggio, per conoscere ed esplorare il patrimonio delle ville storiche romane. Le visite guidate, che partiranno dal 3 maggio, saranno condotte da storici dell’arte e archeologi della Sovrintendenza Capitolina che condurranno i visitatori alla scoperta di luoghi e storie poco note nei più importanti parchi della capitale o all’interno di edifici oggi trasformati in preziose sedi museali. Il primo incontro è dedicato a “I luoghi del cibo a Villa Borghese”. La storia di banchetti e conviti tenuti nella Villa dal XVII al XIX secolo; gli altri incontri porteranno alla esplorazione del Casino dell’Aranciera, oggi Museo Bilotti, della casa-museo di Pietro Canonica e della Casina delle Civette di Villa Torlonia ripercorrendo la storia delle sue trasformazioni. (segue) (Com)