Cultura: "Le Villa raccontano", dal 3 maggio ciclo di eventi gratuiti per conoscere patrimonio Roma (2)

- Il ciclo delle conferenze partirà il 7 giugno, presso il Casino dell’Orologio a Villa Borghese, edificio storico di particolare pregio architettonico della fine ‘700, affacciato su Piazza di Siena. Saranno coinvolti studiosi ed esperti della Sovrintendenza Capitolina ma non solo, chiamati a valorizzare e promuovere il mondo complesso e articolato delle ville storiche di Roma: gli argomenti tratteranno diversi temi specifici della cultura del verde e del paesaggio, quali l’utilizzo dell’acqua nei giardini storici, la loro percezione letteraria e pubblica, le scelte progettuali, le particolarità degli arredi e la committenza: da Villa Glori e il Parco delle sculture, agli studi d'artista di Villa Borghese, dai sotterranei dell’Aranciera al racconto del ruolo dell'acqua nei giardini romani fra Quattro e Cinquecento, dalla storia di Villa Corsini alla singolare vicenda “dell’arredo” di Villa Sciarra al Gianicolo. Il nuovo ciclo fa parte di Patrimonio in Comune il programma di proposte culturali e educative della Sovrintendenza Capitolina, per promuovere la conoscenza di Roma e del suo patrimonio storico e culturale e sviluppare una cittadinanza attiva e consapevole della storia e delle bellezze della città. (Com)