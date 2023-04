Regno Unito: Lollobrigida, Italia pronta ad aiutare Londra per promuovere regolazione dei mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo riferimento all'inflazione a doppia cifra del Regno Unito, "dovuta probabilmente sia alla Brexit che alla crisi seguita all'invasione russa dell'Ucraina", il ministro delle Politiche agricole, Sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, in vista a Londra ha dichiarato: "Noi, in collaborazione con l'Ue siamo pronti ad aiutare il Regno Unito per promuovere una regolazione dei mercati che metta il Paese e i nostri imprenditori qui in condizione di stabilità". (Rel)