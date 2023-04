Spagna: arrestate in Galizia 10 persone per traffico di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia Civil spagnola ha arrestato dieci persone appartenenti a un'organizzazione criminale con base in Galizia che distribuiva cocaina in tutta la Spagna e in alcune zone del Portogallo, utilizzando veicoli dotati di tecnologia a inibitori di frequenza e sistemi di rilevamento di radiofrequenze. L'operazione ha portato a 15 perquisizioni in diversi comuni di Pontevedra e Lugo, procedendo al sequestro di 220 chilogrammi di cocaina e al sequestro di più di 4 milioni di euro tra società, beni immobili, barche e conti bancari. La droga era nascosta in un'azienda agricola a Pontevedra con un "sofisticato sistema di interramento". La maggior parte degli arrestati aveva legami familiari ed era coinvolta da anni nel traffico di droga. Gli investigatori hanno confermato l'uso di tecnologie di messaggistica criptata nelle comunicazioni per il trasporto della droga su strada e rilevatori di radiofrequenze.(Spm)