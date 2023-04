Sport: Abodi, convinto che per mondo tennis arriveranno maggiori risorse pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il mondo del tennis “da soli non si va da nessuna parte: un po’ di risorse pubbliche sono già arrivate, arrivano e arriveranno, nella giusta misura. Sono convinto che saranno anche di più perché quello che oggi è stato presentato verrà tenuto in conto negli indicatori del dipartimento dello Sport che lo elaborerà per distribuire con modalità sempre più rispondenti alla fotografia della realtà”. Lo ha detto il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, durante la conferenza stampa di presentazione della 80ma edizione degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis in corso alla Casa delle Armi in viale delle Olimpiadi a Roma. “È importante poter dire contemporaneamente che crescono i tesserati, migliorano le infrastrutture, cresce la qualità dei nostri tennisti - ha aggiunto -. Il rapporto con la scuola è fondamentale e mi auguro che il tennis sia una delle discipline che si candida a nutrire i contenuti sportivi, e non soltanto, dei giochi della gioventù”, ha concluso il ministro. (Rer)