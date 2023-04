Pil: Osnato (Fd'I), smentiti uccelli del malaugurio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'economia italiana continua a crescere, dimostrandosi robusta e solida. Secondo la prima stima preliminare dell'Istat, nel primo trimestre dell'anno l'Italia sarebbe cresciuta dello 0,5 per cento rispetto agli ultimi tre mesi del 2022 e, in termini tendenziali, dell'1,8 per cento. La nostra nazione si conferma tra le economie più attive del vecchio Continente e, se guardiamo alla Germania e alla Francia, può davvero ambire a diventarne la locomotiva. Il prodotto interno lordo del primo trimestre dell'anno di Berlino è sostanzialmente invariato, mentre quello di Parigi aumenta di appena lo 0,2 per cento. La nostra industria e il nostro comparto dei servizi dimostrano di essere all'avanguardia e la loro crescita è ormai costante: questi risultati ci dimostrano di essere sulla strada giusta e, nonostante qualche uccello del malaugurio, che l'Italia sta tornando finalmente a crescere". È quanto dichiara, in una nota, Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Finanze a Montecitorio.(Com)