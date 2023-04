Regno Unito: Lollobrigida, carne sintetica "un vero suicidio" per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste carne sintetica, "quella poltiglia non arriverà mai in Italia". Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche agricole, Sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, in visita al ristorante di carne italiano "Il Macellaio" a Londra. "Vogliamo fare dell'Italia la prima nazione che non produce, non commercia e non importa questi agglomerati di cellule che mettono a rischio la salute, potrebbero mettere a rischio l'ambiente e sicuramente cancellano la nostra economia e la nostra impresa", ha detto Lollobrigida. "Sarebbe un vero suicidio per qualsiasi nazione come la nostra che fa della qualità l'elemento cardine", ha aggiunto il ministro. (Rel)