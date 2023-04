Def: Serracchiani (Pd), a Foti premio urlatore del giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al collega Foti va il premio di urlatore del giorno. Spero sia soddisfatto del suo show. Per il futuro spero che impari a tenere un contegno meno sgangherato ed eviterà altri attacchi personali che non onorano la Camera. E' già un'assurdità sentire chi vorrebbe ribaltare sull'opposizione le responsabilità per le assenze della maggioranza, ma fare un fritto misto in cui finisce anche l'avvicendamento alla guida del gruppo Pd significa aver perso la bussola. Chiaramente oggi si è sfogato in Aula l'imbarazzo e il fastidio di Fd'I di dover spiegare l'ingiustificabile". Lo dichiara, in una nota, Debora Serracchiani, deputata e responsabile Giustizia del Partito democratico, che oggi è stata attaccata nell'Aula della Camera da Tommaso Foti, di Fratelli d'Italia. (Com)