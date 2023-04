Energia: Romania, Omv Petrom stima aumento investimenti del 70 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera integrata romena Omv Petrom stima per quest'anno un aumento degli investimenti di circa il 70 per cento, fino a circa 1,2 miliardi di euro. È quanto si legge nel rapporto dell’attività della società che è stato pubblicato oggi. La maggior parte dei nuovi investimenti saranno dedicati principalmente al progetto Neptun Deep, all'accelerazione dei programmi a basse e zero emissioni di carbonio e alla revisione della raffineria di Petrobrazi. "Gli investimenti richiedono un ambiente normativo e fiscale prevedibile e stabile. Prevediamo di generare un flusso di cassa ex dividendo allargato, positivo, ma inferiore rispetto al 2022", si legge nel documento. In Romania, la domanda di prodotti petroliferi nel commercio al dettaglio aumenterà leggermente rispetto allo scorso anno, mentre quella di gas naturale ed energia elettrica diminuirà. I dati inseriti nel report rivelano, a livello di produzione, una stima intorno ai 110 mila boe al giorno, escludendo eventuali vendite di asset. In termini di investimenti, circa 600 milioni di euro andranno alla perforazione di 55 nuovi pozzi. L'obiettivo della compagnia petrolifera, nell'ambito del marketing, è continuare la partnership con l’Auchan, attraverso i negozi MyAuchan, in tutte le 400 stazioni di distribuzione del marchio Petrom. Alla fine del 2022 c'erano 275 negozi di questo tipo. (segue) (Rob)