Energia: Romania, Omv Petrom stima aumento investimenti del 70 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite totali di prodotti raffinati sono stimate in lieve calo rispetto al 2022. Allo stesso tempo, le vendite al dettaglio dovrebbero aumentare leggermente nel 2023 rispetto all'anno precedente. Dal punto di vista della direzione strategica, si prevede un progresso nel progetto Neptun Deep, verso la decisione finale di investimento, stimata per la metà del 2023, "se tutte le precondizioni saranno soddisfatte. Il gruppo Omv Petrom ha registrato, nel primo trimestre dell'anno in corso, un utile netto di 300 milioni di euro,inferiore del 15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, sullo sfondo del calo dei prezzi internazionali del greggio e del gas. Omv Petrom è la più grande compagnia energetica dell'Europa sud-orientale, con una produzione annua di petrolio e gas di circa 43 milioni di boe nel 2022. Il gruppo ha una capacità di raffinazione di 4,5 milioni di tonnellate all'anno e gestisce una centrale elettrica ad alta efficienza da 860 megawatt. Nel mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi, il gruppo è presente in Romania e Paesi limitrofi, con circa 780 distributori di benzina. Gli azionisti romeni di Omv Petrom possiedono oltre il 40 per cento delle azioni dell’azienda. Il 28,1 per cento delle azioni complessive viene liberamente negoziato alla Borsa di Bucarest e alla Borsa di Londra. Omv Petrom è il maggior contributore al bilancio statale, con circa 39 miliardi di euro che rappresentano tasse, tasse e dividendi pagati tra il 2005 e il 2022. Nel 2022, le tasse pagate dalla compagnia petrolifera hanno fornito il 7 per cento delle entrate fiscali della Romania. (Rob)