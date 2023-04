Decreto Migranti: Zaratti (Avs), in due ore e mezza destra azzera diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è bastata la pessima figura sul Def, il Documento economico più importante del Paese. Stamattina, in due ore e mezza, la destra ha azzerato i diritti umani. Il decreto Cutro ha ottenuto il mandato del relatore per l’Aula: contiene la cancellazione delle garanzie umanitarie della nostra legislazione". Lo afferma Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera. (Rin)