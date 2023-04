© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun corridoio per far venire gli orsi in Veneto dal Trentino Alto Adige. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, rispondendo ai giornalisti prima di partecipare a Padova al convegno "Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 come volano della crescita economica del Paese". "Non è una lotta contro il Trentino Alto Adige, ma ci opponiamo a questa proposta" ha poi concluso. (Rev)